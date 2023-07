Umesh Pal Murder Case: गोवा में मिली पांच लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन, समंदर किनारे सैर करता आया नजर

उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे पांच लाख रुपये के इनामी आरोपित गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अब गोवा में मिली है। कुछ दिन पहले वह समंदर के आसपास घूमता नजर आया था। हालांकि अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गुड्डू मुस्लिम कि सही लोकेशन की पुष्टि कर रही है।

प्रयागराज जागरण संवाददाता: उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे पांच लाख रुपये के इनामी आरोपित गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अब गोवा में मिली है। कुछ दिन पहले वह समंदर के आसपास घूमता नजर आया था। जयंतीपुर सुलेम सराय में 24 फरवरी की शाम उमेश पाल सहित तीन लोगों की गोली व बम मारकर हत्या की गई थी। हत्याकांड में शामिल चार आरोपित एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। बमबाज गुड्डू, शूटर साबिर और अरमान अभी वांछित चल रहे हैं। पुलिस टीम को इनपुट मिला कि गुड्डू गोवा में देखा गया है। वह शाम को समंदर के किनारे एक शख्स के साथ घूम रहा था। पुलिस ने गुडडू से जुड़े कुछ लोगों को उठाकर पूछताछ की तो मुंबई या गोवा में होने की बात सामने आई। यह भी पता चला है कि अतीक के गुर्गे का गोवा में होटल है,जहां पहले भी माफिया के करीबी ठहरते थे।

Edited By: Paras Pandey