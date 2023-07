उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महिला दुकानदार से दबंग युवक ने जबरन दस रुपए का टमाटर लेना चाहा। जिसपर महिला दुकानदार ने इसका विरोध किया। मारपीट की नौबत आने पर महिला को बचाने उसका ससुर और बेटा आ गया। आरोपित ने अन्य युवकों को बुलाकर उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। साथ दुकान से चार किलो टमाटर भी उठा ले गए।

प्रयागराज में दबंगों ने लूटे 4 किलो टमाटर, जान से मारने की दी धमकी; पुलिस ने दर्ज की तहरीर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महिला दुकानदार से दबंग युवक ने जबरन दस रुपए का टमाटर लेना चाहा। जिसपर महिला दुकानदार ने इसका विरोध किया। मारपीट की नौबत आने पर महिला को बचाने उसका ससुर और बेटा आ गया। आरोपित ने अन्य युवकों को बुलाकर उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। साथ दुकान से चार किलो टमाटर भी उठा ले गए। बता दें झूंसी थाना के कुसुमीपुर गांव में संतोष देवी ने टमाटर की दुकान लगा रखी थी‌ इसी दौरान गांव का ही पंकज यादव उसी दुकान पर पहुंचा और दस रुपए की टमाटर मांगने लगा। संतोष देवी ने महंगा होने का जिक्र करते हुए दस रुपए का टमाटर देने से मना किया। जिस पर पंकज उखड़ गया। इस संबंध में दोनों पक्षों से वाद विवाद होने लगा। पंकज ने अन्य लोगों को भी बुला लिया। मारपीट कर दुकान से चार किलो टमाटर की लूट पंकज ने अन्य युवकों के साथ मिलकर महिला के ससुर और बेटे से मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही दुकान से आरोपित चार किलो टमाटर भी उठा ले गए। महिला संतोष देवी की तहरीर पर झूसी थाना में पंकज यादव, पृथ्वीराज व जसवीर के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी व क्षतिग्रस्त करने की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर वैभव सिंह का कहना है कि पुलिस मौके पर गई थी। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले गंभीरता को लेकर कार्रवाई कर रही है।

