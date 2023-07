Prayagraj News: लखनऊ मंडल के अफसरों की आधी अधूरी तैयारियों पर भड़के महाप्रबंधक, सुधार के दिए निर्देश

Prayagraj News महाप्रबंधक शोभन चौधुरी ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। उन्होंन अधिकारियों से फटाफट काम निपटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से शोभन चौधुरी ने कहा कि दिखाने को तो हवा में ताजमहल भी दिखा सकते हो हकीकत में भी कुछ होना चाहिए। प्लेटफार्म की लंबाई चौड़ाई न बता पाने और अधूरी तैयारियों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सुधार के निर्देश दिए।

लखनऊ मंडल के अफसरों की आधी अधूरी तैयारियों पर भड़के महाप्रबंधक, सुधार के दिए निर्देश

Your browser does not support the audio element.

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने को लेकर काम लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह को एनआर के महाप्रबंधक शोभन चौधुरी यहां पहुंचे और प्रयाग स्टेशन का निरीक्षण किया। वहां एक और प्लेटफार्म के लिए बनाए गए प्लान में कई खामियां निकालीं। प्लेटफार्म की लंबाई, चौड़ाई न बता पाने और अधूरी तैयारियों पर नाराजगी व्यक्त की। महाप्रबंधक शोभन चौधुरी ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। उन्होंन अधिकारियों से फटाफट काम निपटाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से शोभन चौधुरी ने कहा कि दिखाने को तो हवा में ताजमहल भी दिखा सकते हो, हकीकत में भी कुछ होना चाहिए। डीआरएम लखनऊ सुरेश सपरा समेत अन्य अधिकारी जीएम के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पाए। महाकुंभ से पहले तैयारियों का लिया जायजा इस दौरे में महाप्रबंधक शोभन चौधुरी ने सभी तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में बनने जा रहे छह रेल ओवर ब्रिज और लेवल क्रासिंग के बंद होने से संबंधित प्लान को लेकर भी सवाल किए। स्टेशनों पर पार्किंग और साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया।

Edited By: Swati Singh