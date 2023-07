Prayagraj: एमपी के छात्र ने फंदे पर लटककर दी जान, प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहा था तैयारी

बताया गया कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ निवासी राम किशोर का बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित संगम लाज के कमरा नंबर 13 में किराए पर रहता था। बुधवार शाम वह गमछे का फंदा बनाकर पंखे के चुल्ले से लटक गया। दूसरे छात्रों ने दरवाजा खटखटाया तो नहीं खुला। अनहोनी की आशंका पर पुलिस को सूचना दी।

छात्र की आत्‍महत्‍या का कारण साफ नहीं हो सका है। - सांकेति‍क तस्‍वीर

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। मध्य प्रदेश से आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 30 वर्षीय छात्र अभिषेक द्विवेदी ने बुधवार को फंदे पर लटककर जान दे दी। खबर पाकर कर्नलगंज पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। खुदकशी का कारण साफ नहीं हो सका है। एमपी का रहने वाली थी छात्र बताया गया कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ निवासी राम किशोर का बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित संगम लाज के कमरा नंबर 13 में किराए पर रहता था। बुधवार शाम वह गमछे का फंदा बनाकर पंखे के चुल्ले से लटक गया। दूसरे छात्रों ने दरवाजा खटखटाया तो नहीं खुला। आत्‍महत्‍या की वजह नहीं हो सकी साफ अनहोनी की आशंका पर लॉज के मालिक पप्पू पटेल ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में दारोगा अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़वाकर भीतर दाखिल हुए। इसके बाद कमरे की छानबीन करते हुए पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की वजह नहीं पता चल सकी है। परिवारवालों को जानकारी दी गई है और वह आ रहे हैं।

