भगवान शिव का ऐसा मंदिर जहां मां जानकी संग श्रीराम ने किया था जलाभिषेक, सावन में लगती है भक्तों की लंबी कतारें…

शिव का वह विशेष मंदिर जहां मां जानकी संग श्रीराम ने किया था जलाभिषेक

जागरण ऑनलाइन डेस्क: भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन की शुरुआत कल से हो रही है। करीब 19 साल बाद इस बार संयोग से सावन दो महीनों का होने वाला है… ऐसे में सावन के दौरान मंदिरों में भगवान शिव शंकर को मनाने के लिए भक्तों की संख्या अत्यधिक हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि देश और दुनिया के पुराने व पौराणिक मंदिरों में पूजा का विशेष लाभ मिलता है। ऐसा ही शिव का एक विशेष मंदिर है जहां भगवान राम तथा माता जानकी ने वनवास यात्रा के दौरान पूजा-अर्चना की थी। मंदिर के नाम से जुड़ी है आस्था प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर मुगल बादशाह अकबर के किले के पास सदियों से करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रहा मनकामेश्वर मंदिर स्थापित है। इस मनकामेश्वर मंदिर में भगवान शिव अपने विविध रूपों में विद्यमान हैं। इस मंदिर में पूजन से भगवान श्रीराम और माता सीता की मनोकामना पूर्ण हुई थी। इसलिए इसे ‘मनकामेश्वर मंदिर’ के नाम से जाना जाता है। यहां मंदिर को लेकर भक्तों की मान्यता है कि इस मंदिर में केवल जलाभिषेक मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पुराणों में भी है इस मंदिर का उल्‍लेख मनकामेश्वर मंदिर के पुजारी धरानंद महाराज बताते हैं कि स्कंद व पद्म पुराण में भी इस शिवपीठ का वर्णन है। इस मंदिर में भगवान शिव काम को भस्म करने के बाद स्वयं यहां विराजमान हुए थे। पुजारी धरानंद महाराज ने बताया कि त्रेता युग के दौरान वनवास जाते समय भाई लक्ष्मण व माता जानकी के साथ श्रीराम प्रयागराज के इसी मंदिर के पास अक्षयवट के नीचे रुके थे तथा आगे की अपनी निर्विघ्न यात्रा के लिए राम-जानकी ने यहां शिवपूजन किया था। सावन में लगती है भक्तों की लंबी कतारें प्रयागराज यात्रा के दौरान भक्त शिव की पूजन के लिए यहां जरूर आते हैं लेकिन सावन में शिव के जलाभिषेक के लिए यहां श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है और सावन माल के दौरान यहां मेले जैसे माहौल रहता है। वहीं सावन माह में प्रदोष व सोमवार को तो यहां पांव रखने की जगह तक नहीं रहती इसलिए स्थानीय शासन और प्रशासन द्वारा यहां की सुरक्षा व्यवस्था संभाली जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक, इस बार सावन का कुल 58 दिन का होगा। इसलिए इस बार शिव भक्तों को अपने आराध्य को मनाने के लिए अधिक दिन मिलने वाले हैं।

