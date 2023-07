पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के बाद उनकी जेठानी शुभ्रा मौर्या ने पति के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। अध्यापिका शुभ्रा ने जीएसटी कार्यालय में कार्यरत अपने पति विनोद समेत ससुरालियों के खिलाफ धूमनगंज थाना में एफआइआर दर्ज कराई है। शुभ्रा ने थाना में 13 जुलाई को लिखित शिकायत दी थी। इसके पहले ज्योति ने भी पति आलोक पर भी प्रताड़ित करने और धमकी देने का आरोप लगाया है।

SDM Jyoti Maurya की जेठानी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई एफआइआर, मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप

Your browser does not support the audio element.