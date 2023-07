UP पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट से भी शाइस्ता गायब, वेबसाइट पर नहीं बढ़ाया गया नाम; इनामी गुड्डू और अरमान शामिल

जयंतीपुर धूमनगंज में 24 फरवरी की शाम उमेश पाल और दो सिपाहियों की गोली बम मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद उमेश की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक अशरफ शाइस्ता समेत कई के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात में शामिल छह आरोपितों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया।

UP पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट से भी शाइस्ता गायब, वेबसाइट पर नहीं बढ़ाया गया नाम

ताराचंद्र गुप्ता, प्रयागराज: माफिया रहे अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन शहर ही नहीं बल्कि पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट से भी गायब है। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर शाइस्ता को वांटेड नहीं दिखाया गया है, जबकि उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। चौंकाने वाली बात यह है कि 50-50 हजार इनामी मुख्तार शेख, विनोद, संजीव नाला जैसे कई अपराधियों का नाम सूची में शामिल है। हालांकि पांच-पांच लाख के इनामी शूटर साबिर, अरमान और कुख्यात बमबाज गुड्डू मुस्लिम को वेबसाइट पर मोस्ट वांटेड बताया गया है। ऐसे में शाइस्ता का नाम वांटेड की लिस्ट में क्यों नहीं है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या जयंतीपुर धूमनगंज में 24 फरवरी की शाम उमेश पाल और दो सिपाहियों की गोली, बम मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद उमेश की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक, अशरफ, शाइस्ता समेत कई के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात में शामिल छह आरोपितों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया। इसके बाद पुलिस व एसटीएफ की मुठभेड़ में अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, विजय चौधरी उर्फ उस्मान व अरबाज ढेर हो गए। पुलिस ने नामजद आरोपित शाइस्ता समेत अन्य पर शिकंजा कसना शुरू किया तो वह फरार हो गई। गिरफ्तारी न होने पर बढ़ाया गया था इनाम गिरफ्तारी न होने पर पहले 25 और फिर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। उधर, यूपी पुलिस की आफिशियल वेबसाइट वांछित गुड्डू, साबिर और अरमान का नाम, पता, तस्वीर के साथ मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल किया गया, लेकिन इसी मुकदमे में वांछित शाइस्ता का नाम नहीं बढ़ाया गया। जबकि 50 हजार से लेकर पांच लाख के इनामी 28 अपराधियों को मोस्ट वांटेड बताया गया है।

