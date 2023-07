Sawan 2023: कांवड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज पुलिस ने पूरी की तैयारी, लखनऊ- कानपुर समेत कई रूटों का डायवर्जन

चार जुलाई से शुरू हो रहे सावन मास के दौरान कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए भारी वाहनों के प्रयागराज समेत दूसरे जनपदों से आवागमन पर ट्रैफिक डायवर्जन स्कीम लागू की जा रही है। सावन महीने के दौरान हर हफ्ते शनिवार से मंगलवार तक यह डायवर्जन 31 अगस्त तक रहेगा। लखनऊ और कानपुर जाने वाले तमाम वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है।

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज पुलिस ने पूरी की तैयारी, लखनऊ- कानपुर समेत कई रूटों का डायवर्जन

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: चार जुलाई से शुरू हो रहे सावन मास के दौरान कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए भारी वाहनों के प्रयागराज समेत दूसरे जनपदों से आवागमन पर ट्रैफिक डायवर्जन स्कीम लागू की जा रही है। सावन महीने के दौरान हर हफ्ते शनिवार से मंगलवार तक यह डायवर्जन 31 अगस्त तक रहेगा। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात ने बताया कि कानपुर से वाराणसी की ओर जाने वाले ट्रक-बस जैसे वाहन फतेहपुर से लालगंज, रायबरेली, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर, मड़ियाहूं के रास्ते जाएंगे। वापसी के लिए भी यही मार्ग रहेगा। लखनऊ से वाराणसी जाने वाले वाहनों के लिए लखनऊ से वाराणसी जाने वाले भारी वाहनों को रायबरेली, ऊंचाहार, प्रतापगढ़, जौनपुर के रास्ते भेजा जाएगा। प्रतापगढ़ के वाहनों को मछली शहर, जौनपुर, मड़ियाहूं के रास्ते वाराणसी से आवागमन करना होगा। रीवा से वाराणसी जाने वाले वाहनों को घूरपुर, गौहनिया से होते मीरजापुर के रास्ते जाना होगा। वाराणसी से कानपुर की तरफ जाने वाले भारी माल वाहक गाड़ियां हंडिया से फोरलेन बाइपास से कोखराज होते कानपुर की तरफ जाएंगी। जिन्हें प्रयागराज में माल उतारना या लादना है उन गाड़ियों को नवाबगंज बाइपास से फाफामऊ, तेलियरगंज, लोकसेवा आयोग होते हुए शहर क्षेत्र में आएंगे। कानपुर जाने के लिए चित्रकूट होकर जाना होगा रीवा से प्रयागराज होकर लखनऊ और कानपुर की तरफ जाने वाले वाहनों को चित्रकूट, बांदा, चौडगरा, फतेहपुर होकर भेजा जाएगा। मीरजापुर से कानपुर-लखनऊ जाने वाले वाहनों को औराई, भदोही होकर जाना होगा।

Edited By: Abhishek Pandey