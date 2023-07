कच्ची सड़क दारागंज निवासी विकास के पिता वीरेंद्र कुमार भी शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं। बताया गया है कि उत्कर्ष की परीक्षा हंडिया स्थित एक कालेज में होनी थी। शनिवार सुबह वह अपने दोस्त विकास के साथ स्कूटी से जा रहा था। स्कूटी विकास चला रहा था। शास्त्री पुल पर पहुंचते ही पीछे से तेज रफ्तार में आए एक ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दिया।

Road Accident : बीएड की परीक्षा देने जा रहे छात्र और उसके साथी को ट्रक ने कुचला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : बीएड की परीक्षा देने जा रहे 24 वर्षीय छात्र उत्कर्ष यादव और उसके 23 वर्षीय साथी विकास मिश्रा को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। इससे दोनों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही घरवाले अस्पताल पहुंचे और शव देख बिलख पड़े। दारागंज पुलिस ट्रक और उसके चालक के बारे में पता लगा रही है। दर्दनाक हादसा शनिवार सुबह शास्त्री पुल पर हुआ। बक्शीकला दारागंज निवासी राजेंद्र यादव प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनके दो बेटों में बड़ा उत्कर्ष था, जो बीएड प्रथम वर्ष का छात्र था। उसका साथी विकास मिश्रा था और वह शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। कच्ची सड़क दारागंज निवासी विकास के पिता वीरेंद्र कुमार भी शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं। बताया गया है कि उत्कर्ष की परीक्षा हंडिया स्थित एक कालेज में होनी थी। शनिवार सुबह वह अपने दोस्त विकास के साथ स्कूटी से जा रहा था। स्कूटी विकास चला रहा था। शास्त्री पुल पर पहुंचते ही पीछे से तेज रफ्तार में आए एक ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दिया, इससे दोनों सड़क पर गिर गए। तब ट्रक दोनों को कुचलते हुए आगे निकल गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची दारागंज पुलिस ने छानबीन की। कुछ देर बाद मृतक के घरवाले भी स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल पहुंचे। विकास की मां मुन्नी देवी, भाई और बहन रोते-बिलखते रहे। उत्कर्ष की मौत पर उसकी मां सुनीता भी बेसुध होकर गिर गईं। इंस्पेक्टर दारागंज आशीष भदौरिया ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ है। तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

