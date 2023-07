मऊआइमा के खामपुर सिसवा गांव से सगे भाइयों अखिलेश यादव तथा मुकेश यादव को पकड़ लिया। एसीपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि इन दोनों ने अपने पिता कमलेश यादव के साथ मिलकर यह घटना अंजाम दी थी। उस दिन कार में ये दोनों और इनका पिता भी था। कमलेश कार और बाकी पैसे लेकर फरार है जबकि बेटों को गिरफ्तार कर 10 हजार रुपये बरामद किए गए हैं।

कार में लिफ्ट देकर लूटने वाले सगे भाई गिरफ्तार; बस का इंतजार कर रहे श्रमिक को बैठाकर लूटी थी नकदी

Your browser does not support the audio element.

जासं, प्रयागराज : कार में लिफ्ट देने के बाद 62 हजार रुपये लूटकर श्रमिक को शांतिपुरम कालोनी के पास धकेलकर भागे दो अपराधियों को सिविल लाइंस पुलिस ने पकड़ा है। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने लूट के 10 हजार रुपये बरामद किए हैं। प्रतापगढ़ में मांधाता के जलालपुर गांव का रामआसरे गोरखपुर के भट्ठा पर मजदूरी करता था। वह 30 जून की सुबह प्रयागराज आकर मिश्रा भवन चौराहे के पास प्रतापगढ़ के लिए बस का इंतजार कर रहा था तभी एक कार रुकी और उसे गांव तक पहुंचाने की बात कहकर बैठा लिया। फिर कार सवार तीन लोगों ने उसे चाकू सटाकर 62 हजार रुपये तथा मोबाइल फोन लूटकर बाहर धकेल दिया था। सिविल लाइंस पुलिस ने एफआइआर लिखकर सीसीटीवी फुटेज के सहारे लुटेरों की तलाश शुरू की। फुटेज में कार दिखी और उसका नंबर मिल गया रविवार दोपहर पुलिस ने मऊआइमा के खामपुर सिसवा गांव से सगे भाइयों अखिलेश यादव तथा मुकेश यादव को पकड़ लिया। एसीपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि इन दोनों ने अपने पिता कमलेश यादव के साथ मिलकर यह घटना अंजाम दी थी। उस दिन कार में ये दोनों और इनका पिता भी था। कमलेश कार और बाकी पैसे लेकर फरार है जबकि बेटों को गिरफ्तार कर 10 हजार रुपये बरामद किए गए हैं।

Edited By: Mohammed Ammar