Indian Railway: स्टिंग ऑपरेशन कर दलालों पर शिकंजा कसेगा रेलवे, तत्काल टिकटों में हो रही धांधली पर लगेगी लगाम

स्टिंग ऑपरेशन कर दलालों पर शिकंजा कसेगा रेलवे, तत्काल टिकटों में हो रही धांधली पर लगेगी लगाम

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। आरक्षण खिड़की पर तत्काल टिकटों की दलाली रोकने के लिए रेलवे खुद स्टिंग ऑपरेशन करेगा। रेलवे इंटेलिजेंस को भी सक्रिय कर रिपोर्ट मांगी गई है। टिकट दलालों के गठबंधन को तोड़ने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के डीआरएम हिमांशु बडोनी ने आदेश जारी किया है। उन्होंने सख्ती के साथ दलालों से निपटने और टिकट दलालों के गठबंधन को तोड़ने के लिए मंडल स्तरीय टीम के गठन को मंजूरी दी है। जिन स्टेशनों पर आरक्षण केंद्र हैं, वहां विशेष निगरानी होगी। सीसीटीवी की स्थिति ऐसी होगी कि लाइन में लगने वालों की आसानी से पहचान हो सके। इन जगहों पर रेलवे टीम करेगी स्टिंग पहले चरण में प्रयागराज जंक्शन समेत, छिवकी, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, विंध्याचल, मैनपुरी, खुर्जा, टूंडला, फिरोजाबाद, इटावा, मानिकपुर, मथुरा, इटावा, अलीगढ़ में रेलवे टीम स्टिंग करेगी। टीम लाइन में लगे लोगों की आईडी जांच, पूछताछ के अलावा सीसीटीवी फुटेज से उन चेहरों को भी तलाशेगी जो रोज लाइन में लगते हैं। तत्काल टिकटों की हो रही दलाली प्रयागराज जंक्शन पर दैनिक जागरण की पड़ताल में तत्काल टिकटों की हो रही दलाली के खुलासे पर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। प्रयागराज मंडल के हर बड़े व आरक्षण केंद्र वाले रेलवे स्टेशन पर अभियान चलेगा। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की एक विशेष टीम और वरिष्ठ डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ की विशेष टीम आरक्षण केंद्रों पर स्टिंग करेगी। आरपीएफ की टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को संजोकर रखेगी ताकि संदिग्ध व दलालों की पहचान हो सके। जबकि डीआरएम की टीम रेल कर्मियों की कार्यशैली, उनकी संलिप्तता की जांच करेगी। रेलवे इंटेलिजेंस की ली जाएगी मदद इस कार्य में रेलवे इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। जो कर्मचारियों और दलालों के गठबंधन की गोपनीय सूचनाएं साझा करेंगे। डीआरएम प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे हिमांशु बडोनी ने बताया कि गहनता से जांच शुरू की गई है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। पूरे मंडल में अभियान शुरू किया गया है। जहां से भी टिकट दलाली की शिकायतें मिल रही हैं, वहां हमारी टीम गोपनीय जांच कर कार्रवाई करेगी।

