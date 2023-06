प्रयागराज मुठभेड़: चुपचाप दबिश करके बुरी फंसी रायबरेली पुलिस, अब हो सकती है कार्रवाई; SP को भेजी गई शिकायत

लूटकांड में वांछित बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस को बिना जानकारी दिए दबिश देना रायबरेली पुलिस को भारी पड़ सकता है। मामले में रायबरेली एसपी को पूरी घटना से अवगत कराते हुए एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसके आधार पर माना जा रहा है कि एसओजी टीम पर कार्रवाई हो सकती है। लालगंज थाना क्षेत्र में करीब 11 दिन पहले ट्रक लूट की एक घटना हुई थी।

बिना सूचना के रायबरेली पुलिस ने प्रयागराज में दी दबिश, बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़; SP को भेजी गई शिकायत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : लूटकांड में वांछित बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस को बिना जानकारी दिए दबिश देना रायबरेली पुलिस को भारी पड़ सकता है। मामले में रायबरेली एसपी को पूरी घटना से अवगत कराते हुए एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि एसओजी टीम पर कार्रवाई हो सकती है। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र में करीब 11 दिन पहले ट्रक लूट की एक घटना हुई थी। बताया जाता है कि लूटकांड में शामिल बदमाशों की तलाश में रायबरेली की एसओजी टीम लगी हुई थी। इसी बीच पता चला कि बदमाश दारागंज थाना क्षेत्र के परेड मैदान पर मौजूद हैं। तब एसओजी टीम ने घेरेबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग दोनों वाहन आमने-सामने आने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे खलबली मच गई। पीछा करने पर भाग रहे बदमाशों की कार बिजली के पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद दोनों बदमाशों को दबोच लिया गया था। इस दौरान मुठभेड़ जैसे हालात बन गए थे। गोली चलने की सूचना पर दारागंज पुलिस भी पहुंच गई थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि रायबरेली पुलिस ने प्रयागराज पुलिस से कोई सहयोग नहीं मांगा था और न ही जानकारी दी थी। इसको लेकर उहापोह की स्थिति निर्मित हुई, जिसको लेकर अधिकारियों की ओर से रायबरेली एसपी को रिपोर्ट भेजी गई है।

