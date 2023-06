प्रयागराज: लूट में वांटेड बदमाशों को पुलिस ने दौड़ाया, गाड़ी बिजली के पोल से टकराई; कार पर लगा था BJP का झंडा

रायबरेली की एसओजी टीम ने दारागंज के परेड मैदान से ट्रक लूट में वांछित दो बदमाशों को दौड़ाकर दबोच लिया। पुलिस से बचने के लिए बदमाश कार लेकर तेजी से भागे तो बिजली के पोल से टकरा गई। तब उन्हे घेरकर पकड़ा गया। बदमाशों की कार पर भाजपा का झंडा भी लगे होने की जानकारी सामने आ रही है। फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है।

लूट में वांटेड दो बदमाशों को रायबरेली पुलिस ने दौड़कर पकड़ा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: रायबरेली की एसओजी टीम ने दारागंज के परेड मैदान से ट्रक लूट में वांछित दो बदमाशों को दौड़ाकर दबोच लिया। पुलिस से बचने के लिए बदमाश कार लेकर तेजी से भागे तो बिजली के पोल से टकरा गई। तब उन्हे घेरकर पकड़ा गया। बदमाशों की कार पर भाजपा का झंडा भी लगे होने की जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है की अभियुक्तों ने फायरिंग की, लेकिन दारागंज पुलिस इससे इन्कार कर रही है। एसीपी चिराग जैन ने बताया की लालगंज रायबरेली से ट्रक लूट में वांटेड दो अभियुक्त को रायबरेली की एसओजी टीम पकड़कर ले गई है। फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है।

Edited By: Nitesh Srivastava