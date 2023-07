प्रो. पर दुष्कर्म का मुकदमा कराने वाली छात्रा पर फिर केस, पहले भी दोस्त को फर्जी मुकदमे में भेजा जा चुका जेल

सीएमपी डिग्री कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक आचार्य) मदन यादव के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा लिखाने वाली छात्रा के विरुद्ध अब ब्लैकमेलिंग के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर जार्जटाउन थाने की पुलिस ने छात्रा को नामजद किया है। गाजीपुर निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर के भाई धीरेंद्र प्रताप यादव का आरोप है कि वर्ष 2018 में छात्रा ने मदन यादव का रिश्तेदार बनकर कॉल किया।

प्रो. पर दुष्कर्म का मुकदमा कराने वाली छात्रा पर फिर केस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : सीएमपी डिग्री कालेज के असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक आचार्य) मदन यादव के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा लिखाने वाली छात्रा के विरुद्ध अब ब्लैकमेलिंग के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश पर जार्जटाउन थाने की पुलिस ने छात्रा को नामजद किया है। गाजीपुर निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर के भाई धीरेंद्र प्रताप यादव का आरोप है कि वर्ष 2018 में छात्रा ने मदन यादव का रिश्तेदार बनकर कॉल किया। इसके बाद कालेज में मिली और जानकारी ली। तब मदन यादव ने कालेज से जाने और दोबारा काल न करने की बात कही। इसके बाद छात्रा ने फिर काल किया और पांच लाख रुपये न देने पर बदनाम करने की धमकी दी। अगले दिन कालेज जाकर छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर से अभद्रता की और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस घटना से मदन यादव मानसिक रूप से परेशान हो गए। पुलिस पर रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप धीरेंद्र का आरोप है कि उन्होंने कई बार पुलिस अधिकारियों से शिकायत की लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाया। थानाध्यक्ष जार्जटाउन धीरेंद्र सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। इससे पहले भी छात्रा और असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से अलग-अलग थाने में कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे। छात्रा ने कर्नलगंज थाने में दुष्कर्म और जार्जटाउन में मारपीट की रिपोर्ट लिखवाई थी। मदन यादव की तरफ से भी जार्जटाउन सहित अन्य थाने में केस दर्ज कराया गया था। मामले की जांच तत्कालीन सीओ कर्नलगंज अजीत सिंह चौहान को दी गई थी। कई पुलिसकर्मी हुए थे निलंबित छात्रा और मदन यादव के बीच का मामला उस वक्त तूल पकड़ा था, जब पीड़िता के एक दोस्त को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पीड़िता की शिकायत पर एडीजी ने जांच कराई और फिर जांच रिपोर्ट के आधार पर दो इंस्पेक्टर, चार दारोगा समेत सात पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे।

