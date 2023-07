Prayagraj News Crime हमला होते ही एसडीओ और जेई को छोड़कर कर्मचारी भाग निकले। मौके पर पहुंची धूमनगंज पुलिस ने दोनों को किसी प्रकार बचाया। भीड़ के बीच से निकालकर दोनों को थाने लाया गया। भीड़ भी पीछे-पीछे थाने आ गई। एसडीओ धर्मेंद्र मौर्य व अवर अभियंता बृजेश यादव ने जयंतीपुर सुलेमसराय के रहने वाले जालंधर पटेल समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।

UPPCL : प्रयागराज में बिजली विभाग के एसडीओ और जेई को लोगों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा; भागकर बचानी पड़ी जान

प्रयागराज : जयंतीपुर सुलेमसराय मुहल्ले में गुरुवार दोपहर बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया। कानपुर रोड उपखंड के एसडीओ धर्मेंद्र मौर्य व अवर अभियंता बृजेश यादव को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। मोबाइल तोड़ दिया गया। घटना उस समय हुई जब दोनों अधिकारी कर्मचारियों के साथ बकायेदारों और कटियामारी करने वालों के खिलाफ जांच अभियान चला रहे थे। भागकर बचानी पड़ी जान हमला होते ही एसडीओ और जेई को छोड़कर कर्मचारी भाग निकले। मौके पर पहुंची धूमनगंज पुलिस ने दोनों को किसी प्रकार बचाया। भीड़ के बीच से निकालकर दोनों को थाने लाया गया। भीड़ भी पीछे-पीछे थाने आ गई। कुछ ही देर में खबर पाकर अधिशासी अभियंता बमरौली मनोज गुप्ता समेत विभाग के कई अधिकारी थाने पहुंचे। एसडीओ धर्मेंद्र मौर्य व अवर अभियंता बृजेश यादव ने जयंतीपुर सुलेमसराय के रहने वाले जालंधर पटेल समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि दो घरों में करीब 90-90 हजार रुपये का बकाया है। बकाया जमा करने की बात वह उपभोक्ताओं से कह रहे थे, उसी समय जालंधर पटेल पहुंचा और भीड़ जुटाकर उन पर हमला कर दिया। बंधक बनाकर जिंदा जलाने की बात कही गई।

