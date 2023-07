Prayagraj: स्पेन से लाए गए परिवहन विमान एयरबस के स्पेयर पार्ट्स, वायु सेना स्टेशन मनौरी में किया जा रहा भंडारण

भारतीय वायु सेना के लिए स्पेन से आने वाले और भारत में बनने वाले सी- 295 एमडब्ल्यू विमानों के स्पेयर पार्ट्स का भंडारण 24 उपस्कर डिपो वायु सेना स्टेशन मनौरी में किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर यहीं से देशभर में इसकी की सप्लाई की जाएगी। सोमवार को स्पेयर पार्ट्स की पहली खेप स्पेन की विमान निर्माता कंपनी के अधिकारी लेकर आए हैं।

भारतीय वायु सेना ने 56 सामरिक परिवहन विमान एयरबस का आर्डर किया है।

