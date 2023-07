आरोप है कि तस्करों से पुलिसवालों ने मिलीभगत कर ली। पुलिस आयुक्त ने उच्चस्तरीय जांच शुरू करा दी। प्रारंभिक जांच में दोषी मिलने पर थानाध्यक्ष घूरपुर और दो दारोगा समेत सात पुलिसवालों को लाइनहाजिर कर दिया गया। पुलिस गिट्टी-बालू लदे ट्रकों से धन उगाही में फंस चुकी है।

Prayagraj : गोतस्करी मामले में थानाध्यक्ष, दो दारोगा समेत सात पुलिस कर्मी लाइन हाजिर

प्रयागराज: गो-तस्करी मामले में लापरवाही व संदिग्ध भूमिका पर घूरपुर थानाध्यक्ष, दो दारोगा समेत सात पुलिस कर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। बीते माह जानवरों से भरा ट्रक एक मकान से टकराकर पलटा तो पुलिस ने मुकदमा लिखकर गिरफ्तारी की बजाय खेल कर दिया। आरोप है कि तस्करों से पुलिसवालों ने मिलीभगत कर ली। शिकायत पर पुलिस आयुक्त ने उच्चस्तरीय जांच शुरू करा दी। प्रारंभिक जांच में दोषी मिलने पर थानाध्यक्ष घूरपुर और दो दारोगा समेत सात पुलिसवालों को लाइनहाजिर कर दिया गया। इसी थाना की पुलिस गिट्टी-बालू लदे ट्रकों से धन उगाही में फंस चुकी है।

Edited By: Mohammed Ammar