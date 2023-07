Prayagraj News फाफामऊ थानाध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया को लोगों ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सहारनपुर निवासी महक सिंह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर‌ क्षत्रिय जाति पर 30 जून 2023 को अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसके बाद से ही लोगों में गुस्‍सा था। लोगों ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है।

Prayagraj News : युवक ने सोशल मीडिया पर की अभद्र टिप्पणी; क्षत्रिय समाज ने किया थाने का घेराव

संसू, फाफामऊ : क्षत्रिय जाति पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले महक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने शनिवार की शाम फाफामऊ थाने का घेराव कर आक्रोश जताया। फाफामऊ थानाध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया को लोगों ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सहारनपुर निवासी महक सिंह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर‌ क्षत्रिय जाति पर 30 जून 2023 को अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसके विरोध में क्षत्रिय समाज के लोगों ने विरोध और आक्रोश जताया। थाने का घेराव करने वालों में अंकित सिंह, आईबी सिंह, अजय सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, फतेह बहादुर सिंह, सुनील सिंह, गौरव सिंह, बृजभान सिंह, यसमणि सिंह ,गोलू सिंह, कृष्णा निकेत सिंह,सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे ।

