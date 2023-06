Prayagraj News: बाजार से लौटते समय बदमाशों से हुई भिड़ंत, आरोपितों ने हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली; जख्मी

Prayagraj News मंगलवार शाम करीब छह बजे वह भाई धीरज के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ते में पल्सर बाइक सवार तीन लोगों ने रोक लिया। उनके बीच मारपीट होने लगी। तभी एक बदमाश ने संजू पर फायर कर दिया। दाहिने पैर की जांघ के पास गोली लगने पर संजू सड़क पर गिर गया। भाई धीरज ने एक बदमाश को पकड़ लिया।

बाजार से लौटते समय बदमाशों से हुई भिड़ंत, आरोपितों ने हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली; जख्मी

संवाद सूत्र, होलागढ़: गंगानगर के होलागढ़ में बाजार से घर लौटते वक्त रास्ते में बाइक रोककर हिस्ट्रीशीटर संजू पांडेय को बदमाशों ने गोली मार दी। साथ मौजूद भाई ने एक अपराधी को पकड़ लिया जबकि दो शूटर बाइक पर भाग निकले। एसओजी और स्थानीय पुलिस ने मौके पर आकर जानकारी ली। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के साथ ही पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी की। गिरधरपुर गोड़वा गांव निवासी राजबहादुर पांडेय का बेटा संजीव उर्फ संजू कई आपराधिक केस में नामजद है। वह होलागढ़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है। बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मंगलवार शाम करीब छह बजे वह भाई धीरज के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ते में पल्सर बाइक सवार तीन लोगों ने रोक लिया। उनके बीच मारपीट होने लगी। तभी एक बदमाश ने संजू पर फायर कर दिया। दाहिने पैर की जांघ के पास गोली लगने पर संजू सड़क पर गिर गया। भाई धीरज ने एक बदमाश को पकड़ लिया जबकि उसके दो साथी बाइक पर भाग गए। धीरज ने फोन किया तो परिवार के लोग आ गए। वहां भीड़ लग गई। होलागढ थाने की पुलिस के साथ गंगानगर एसओजी भी पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज की हो रही जांच पुलिस ने घटनास्थल के निकट एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। इसके अलावा घायल संजू के भाई द्वारा पकड़े गए बदमाश से भी पूछताछ की। उसने अपना नाम प्रतीक मिश्रा बताया। वह यमुनानगर में मेजा इलाके का रहने वाला है। उसके दो साथियों की तलाश की जा रही है। घायल संजू को शहर लाकर एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति भी अपराधी है। एक बदमाश पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के बाद बाकी दो शूटरों की तलाश में पुलिस टीम भेजी गई है। उनके गिरफ्तारी होने पर पता चलेगा कि गोली मारने की वजह क्या थी। -अभिषेक भारती, डीसीपी गंगानगर

Edited By: Abhishek Pandey