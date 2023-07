UP News: शादी के बाद पढ़ाया, नर्सिंग का कोर्स कराया; 5 साल के बेटे को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई पत्नी

एसडीएम ज्योति मौर्या का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। हालांकि पूरी तरह समानता नहीं है इस किस्से में। सहसों बाजार में फिजियोथैरेपी सेंटर चलाने वाले केशव प्रसाद पटेल सराय इनायत थाने में अपने 5 साल के बेटे को लेकर पहुंचे और पुलिस के सामने दुखड़ा रोया कि उनकी पत्नी प्रियंका पटेल सारे गहने पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई है।

शादी के बाद पढ़ाया, नर्सिंग का कोर्स कराया; 5 साल के बेटे को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई पत्नी

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: एसडीएम ज्योति मौर्या का मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में है। आप इस मामले को वैसा ही कह सकते हैं, हालांकि पूरी तरह समानता नहीं है इस किस्से में। सहसों बाजार में फिजियोथैरेपी सेंटर चलाने वाले केशव प्रसाद पटेल सराय इनायत थाने में अपने 5 साल के बेटे को लेकर पहुंचे और पुलिस के सामने दुखड़ा रोया कि उनकी पत्नी प्रियंका पटेल सारे गहने पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई है। पत्नी को कराया नर्सिंग का कोर्स केसर ने पुलिस को बताया कि उतरांव इलाके की प्रियंका पटेल से उनका 2017 में विवाह हुआ था। उन्होंने उसे बीएससी की पढ़ाई कराई फिर शहर के एक संस्थान से नर्सिंग का कोर्स कराया इस बीच बेटा हुआ जो 5 साल का है। 21 जून को दोपहर में प्रियंका अचानक घर से निकली और फिर लौटी नहीं। खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर मालूम हुआ कि वह पैसे गहने और कपड़े भी बैग में भरकर ले गई है। पांच साल का बेटा हर्ष घर मे मां के लिए रोता रहा लेकिन मां लौटकर आई नहीं। 3 दिन तक शहर और देहात में खोजबीन करने के बाद परेशान होकर केसर प्रसाद पटेल ने सराय इनायत थाने जाकर पत्नी प्रियंका के गायब होने की सूचना दर्ज कराई। बेटे को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई पत्नी प्रियंका के मायके वाले भी थाने पहुंचे और कहां उन्हें भी कुछ पता नहीं वह कहां चली गई है। कुछ दिन बाद प्रियंका ने केसर को फोन किया और कहा कि तुम मुझे खोजना बंद कर दो वरना ठीक नहीं होगा। उसने बताया कि वह अपने प्रेमी आशीष के पास चली आई है। अब इसके साथ ही रहेगी। आशीष और प्रियंका ने बीएससी की पढ़ाई साथ की थी। केसर ने रोते हुए पुलिस को बताया कि वह शादी के बाद प्रियंका को बीएससी की पढ़ाई पूरी कराने के साथ ही शहर के एक निजी संस्थान से नर्सिंग का कोर्स पूरा कराने में तन-मन-धन से लगे रहे। अब जब नौकरी लगने का समय आया तो वह उन्हें बेटे समेत छोड़कर चली गई। उल्टा धमकी दे रही है।

Edited By: Abhishek Pandey