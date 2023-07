इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इवि) परिसर में मंगलवार दोपहर 22 वर्षीय छात्र आशुतोष कुमार दुबे की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। सहपाठियों ने इवि प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है।हंडिया के आलाखुर्द गांव के गणेश शंकर दुबे का इकलौता बेटा आशुतोष इवि में मीडिया स्टडीज के पंचम सेमेस्टर का छात्र था। वह अल्लापुर में बुआ के बेटे राजेंद्र मिश्रा के साथ रहता था।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र की संदिग्ध दशा में मौत, पानी पीने के बाद हुआ था बेहोश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इवि) परिसर में मंगलवार दोपहर 22 वर्षीय छात्र आशुतोष कुमार दुबे की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। सहपाठियों ने इवि प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है। हंडिया के आलाखुर्द गांव के गणेश शंकर दुबे का इकलौता बेटा आशुतोष इवि में मीडिया स्टडीज के पंचम सेमेस्टर का छात्र था। वह अल्लापुर में बुआ के बेटे राजेंद्र मिश्रा के साथ रहता था। मंगलवार को आशुतोष छात्रसंघ भवन के पास बेहोश पड़ा था। वहीं मौजूद वाटर कूलर से पानी पीया था। सहपाठियों ने कोर्स समन्वयक डा. धनंजय चोपड़ा को सूचना दी और आशुतोष को लेकर विश्वविद्यालय डीन कार्यालय पहुंचे। जल्द अस्पताल भिजवाने के लिए एंबुलेंस की मांग की लेकिन नहीं मिली। तब ई-रिक्शा से निजी फिर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया आरोप छात्रों का आरोप है कि समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर एंबुलेंस नहीं दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आलोक त्रिपाठी ने जांच की मांग की है। कर्नलगंज थाने परिवारवालों ने आशुतोष की हत्या की आशंका जताई है। पीड़ित परिवार के साथ तमाम छात्र भी थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय विनय सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया छात्र की मौत संदिग्ध लग रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण साफ होगा। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

