Prayagraj News: अतीक के अधिवक्ता विजय को SIT ने भेजा नोटिस, हत्याकांड में अब तक नहीं दर्ज कराया बयान

15 अप्रैल की रात मोतीलाल नेहरू (काल्विन) अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने के दौरान भी वकील विजय मौजूद था। इसी बीच मीडियाकर्मी बनकर आए शूटरों ने अतीक व अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों का कहना है हत्याकांड की विवेचना कर रही एसआइटी ने सीसीटीवी व वीडियो फुटेज को खंगाला जिसमें घटनास्थल के पास विजय की उपस्थिति मिली थी।

अतीक के अधिवक्ता विजय को SIT ने भेजा नोटिस, हत्याकांड में अब तक नहीं दर्ज कराया बयान

