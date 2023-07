Prayagraj News: प्रयागराज पहुंची रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा, कहा- महाकुंभ के कार्य में ना हो देरी

महाकुंभ के कार्य में देरी न हो। समयबद्ध तरीके से सभी कार्य हो जाएं। उत्तर मध्य रेलवे उत्तर रेलवे व पूर्वोत्तर रेलवे एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर चरणबद्ध तरीके से महाकुंभ के लिए प्रस्तावित कार्य पूरे करें। शनिवार को प्रयागराज पहुंची रेलवे बोर्ड की सदस्य (परिचालन और व्यवसाय विकास) ने यह निर्देश दिया। वह डीआरएम लखनऊ डाॅ. मनीष थपलियाल के साथ विंडो ट्रेलिंग करते हुए लखनऊ से रायबरेली-ऊंचाहार-प्रयागराज जंक्शन पहुंची।

