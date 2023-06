Prayagraj News: सूदखोर की मददगार बनी पुलिस, दो इंस्पेक्टर के खिलाफ अर्जी; पैसे न देने पर बाइक छीनी

Prayagraj News सूदखोर और पुलिस से त्रस्त होकर ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश करने वाले कमलेश पटेल की अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। करछना पुलिस ने अब तक एफआइआर नहीं लिखी। पीड़ित की पत्नी ने अब अदालत में करछना के पूर्व थाना प्रभारी और अतिरिक्त निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दी है।

सूदखोर की मददगार बनी पुलिस दो इंस्पेक्टर के खिलाफ अर्जी, पैसे न देने पर बाइक छीनी

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: सूदखोर और पुलिस से त्रस्त होकर ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश करने वाले कमलेश पटेल की अस्पताल में हालत गंभीर बनी है। करछना पुलिस ने अब तक एफआइआर नहीं लिखी। पीड़ित की पत्नी ने अब अदालत में करछना के पूर्व थाना प्रभारी और अतिरिक्त निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दी है। 19 जून को करछना के जगौती निवासी कमलेश पटेल ट्रेन के धक्के से घायल हो गया था। परेशान होकर कमलेश ने की आत्महत्या पत्नी रंजना का आरोप है कि सूदखोर और पुलिस से परेशान होकर कमलेश ने आत्महत्या का प्रयास किया था। कमलेश ने बरदहा के पवन द्विवेदी से उधार लिए थे। वह पैसे नहीं लौटा सका तो 14 जून को उसे रास्ते में रोककर बाइक छीन ली थी। तहसील दिवस पर शिकायत करने पर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। पत्नी रंजना का आरोप है कि पुलिस ने कमलेश को हवालात में बंद कर दिया था। उससे कहा था कि भले आत्महत्या कर लेना, लेकिन अब थाने में मत आना। 25 हजार रुपये उधार, पौने दो लाख ब्याज रंजना ने बताया कि उसके पति कमलेश ने दो साल पहले पवन द्विवेदी से 25 हजार रुपये 20 प्रतिशत ब्याज पर उधार लिया था। 25 हजार के बदले वह पवन को एक लाख 45 हजार रुपये दे चुका था। मगर पवन 50 हजार रुपये और मांग रहा है। उसके इशारे पर पुलिस भी प्रताड़ित करने लगी।

Edited By: Abhishek Pandey