Prayagraj: गुजरात में मिली माफिया अतीक के शार्प शूटर आशिफ की लोकेशन, 20 लाख की रंगदारी मामले में है वांछित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : अपहरण और 20 लाख की रंगदारी के मुकदमे में वांछित माफिया अतीक के खास गुर्गे आशिफ मल्ली की लोकेशन गुजरात में मिली है। संभावना जताई गई है कि वह माफिया के किसी करीबी के ठिकाने पर छिप सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और गुजरात पुलिस का भी सहयोग लेने की बात कही गई है। अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य मल्ली पूरामुफ्ती इलाके का रहने वाला है। उस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं। वह माफिया का शार्प शूटर है। पुलिस ने सदिग्ध ठिकानों पर की छापेमारी कुछ दिन पहले उसके खिलाफ एक शख्स ने अपहरण व रंगदारी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि पुलिस की सख्ती के बाद आशिफ अपने एक खास साथी की मदद से गुजरात भाग निकला है। पुलिस ने मल्ली से जुड़े एक युवक को पूछताछ के लिए उठाया तो इसका पता चला। इसी आधार पर उसकी लोकेशन को सही ढंग से ट्रेस की जा रही है। कहा जा रहा है कि माफिया अतीक जब गुजरात के साबरमती जेल में बंद था, तब मल्ली वहीं पर एक फ्लैट में रहता था। गुजरात में रहकर अतीक की करता था मदद वह अतीक और उससे जुड़े लोगों के लिए गुजरात में रहते हुए काम कर रहा था। उसी दौरान कई लोगों से संपर्क हुआ, जो अब उसके मददगार बन गए। पुलिस का कहना है कि कुछ सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया जा रहा है।

