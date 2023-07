Sangam Express संगम एक्सप्रेस में 26 जुलाई से एलएचबी कोच लग जाएंगे। यात्री जर्मन तकनीक वाले एलएचबी (लिंक हाफमैन बुश) कोच में सफर कर सकेंगे। आइसीएफ (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) कोच की तुलना में एलएचबी अधिक सुरक्षित और आरामदायक है। हादसे में भी यात्रियों की सुरक्षा की संभावना रहती है। अभी इस ट्रेन में 19 आइसीएफ कोच हैं। इस ट्रेन का संचालन उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल द्वारा होता है।

संगम एक्सप्रेस में 26 जुलाई से लग जाएंगे एलएचबी कोच, प्रयागराज से मेरठ तक प्रतिदिन होता है संचालन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : संगम एक्सप्रेस में 26 जुलाई से एलएचबी कोच लग जाएंगे। यात्री जर्मन तकनीक वाले एलएचबी (लिंक हाफमैन बुश) कोच में सफर कर सकेंगे। आइसीएफ (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) कोच की तुलना में एलएचबी अधिक सुरक्षित और आरामदायक है। हादसे में भी यात्रियों की सुरक्षा की संभावना रहती है। अभी इस ट्रेन में 19 आइसीएफ कोच हैं। प्रयागराज से मेरठ सिटी के बीच इस ट्रेन का संचालन उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल द्वारा होता है। ट्रेन में हैं कुल 19 डिब्बे अब इसमें एसएलआर (सेकंड क्लास लगेज कम ब्रेक वैन)-एक, एसएलआर/डी (दिव्यांगजनों के लिए विशेष कोच)-एक, सामान्य श्रेणी-चार, स्लीपर-पांच, इकानमी कोच- एक, एसी तृतीय -पांच, एसी द्वितीय- दो यानी कुल 19 डिब्बे होंगे। आइसीएफ कोचों की तुलना में हल्के, अधिक तेज गति (200 किलोमीटर प्रति घंटा) से चलने की क्षमता होती है। एनसीआर के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि प्रयागराज की ओर से 26 जुलाई व मेरठ सिटी की ओर से 27 जुलाई से एलएचबी कोच की सुविधा मिलने लगेगी।

