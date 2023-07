अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड की जांच कर रहा पांच सदस्यीय न्यायिक आयोग आज पुलिस वालों का बयान दर्ज कर सकता है। रविवार को कुछ पुलिसकर्मियों से पूछताछ किए जाने की बात कही गई है। सर्किट हाउस में न्यायिक आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्य कैंप कर रहे हैं। आयोग यहां तीन दिन तक रहेगा और बयान दर्ज करेगा।

अतीक-अशरफ हत्याकांड में आज पुलिसवालों का बयान दर्ज कर सकता है न्यायिक आयोग, 6 लोगों से की गई पूछताछ

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड की जांच कर रहा पांच सदस्यीय न्यायिक आयोग आज पुलिस वालों का बयान दर्ज कर सकता है। रविवार को कुछ पुलिसकर्मियों से पूछताछ किए जाने की बात कही गई है। सर्किट हाउस में न्यायिक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्य कैंप कर रहे हैं। आयोग यहां तीन दिन तक रहेगा और मीडियाकर्मियों, काल्विन अस्पताल के कर्मचारियों का बयान दर्ज किए जा सकते हैं। शनिवार को 6 लोगों से की गई पूछताछ आयोग के अध्यक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके अब तक की जांच पर जानकारी ले सकते हैं। शनिवार को छह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की गई थी। 15 अप्रैल की रात काल्विन अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा के दौरान अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई थी। शूटर लवलेश, सनी और अरुण मौर्य ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर शासन स्तर पर न्यायिक आयोग का गठन किया गया। आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोसले को बनाया गया है।

Edited By: Abhishek Pandey