Prayagraj News: करोड़पति सिपाही की संपत्तियों की हो रही जांच, कई पुलिस अधिकारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई

करोड़पति सिपाही के खिलाफ चल रही जांच की आंच कई और लोगों तक पहुंच सकती है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से शुरुआती तफ्तीश में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसके आधार पर सिपाही अजय सिंह का सहयोग करने वालों की भूमिका की छानबीन शुरू हो गई है। यह भी पता चला है कि अजय सिंह कई पुलिस अधिकारियों का चहेता रहा है।

करोड़पति सिपाही की संपत्तियों की हो रही जांच, कई पुलिस अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज

