Prayagraj News: माफिया अतीक के बेटे अली पर एक और मुकदमा, धोखाधड़ी कर जमीन कब्जाने का आरोप

माफिया अतीक के बेटे अली पर एक और मुकदमा, धोखाधड़ी कर जमीन कब्जाने का आरोप

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। जेके नगर करेली निवासी फर्नीचर कारोबारी दानिश शकील की तहरीर पर करेली पुलिस ने अली अहमद, परवेज अख्तर अंसारी उर्फ परवेज अटाला, मो. सैफ उसके भाई मो. फैज, शमीम मौलाना और महफूज मंसूरी को नामजद किया है। सभी पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। दानिश शकील की बहन गजाला बेगम की जमीन जीटीबी नगर करेली में है। आरोप है कि जमीन पर माफिया रहे अतीक के बेटे अली अहमद, उसके गैंग के सदस्य परवेज अख्तर अंसारी, फैज समेत अन्य की नजर रही है। जबरन कब्जे का आरोप जमीन को उन्होंने अपने पक्ष में बेचने को कहा तो उसने मना कर दिया। परवेज व अन्य ने फर्जी कागजात तैयार कर जबरन कब्जा की कोशिश की। कब्जे की बात अली अहमद को बताई तो उसने फैज समेत अन्य से कब्जा किए रहने की बात कही। यह भी कहा कि उस जमीन पर कार्यालय खोला जाएगा। विपक्षी अली अहमद के कहने पर धमकी देकर जमीन बेचने का दबाव बना रहे हैं। कहा कि जमीन नहीं बेचने पर 50 लाख रुपये देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर करेली रामाश्रय यादव बोले कि मुकदमा लिखकर विवेचना की जा रही है। शुआट्स में मारपीट का आरोपित है फैज पीड़ित ने पुलिस को बताया कि शुआट्स में मारपीट के दौरान अतीक के साथ फैज शामिल था। गजाला पर धोखाधड़ी का केस कर्नलगंज थाने में गजाला बेगम पर छह दिन पूर्व फर्जी कागजात से जमीन की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।

Edited By: Abhishek Pandey