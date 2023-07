नौकरी लगने के बाद पत्नी ने पति और बच्चे को छोड़ा, युवक बोला- मैं बेवफा नहीं; खुद दे दूंगा पत्नी को तलाक

शादी के बाद बीएससी और नर्सिंग का कोर्स कराने के बाद पत्नी की बेवफाई से आहत फिजियोथेरेपिस्ट केसर प्रसाद पटेल ने कहा कि पत्नी ने ने मेरे साथ दगाबाजी की है तो मैं खुद उसके साथ नहीं रहना चाहूंगा। उसे तलाक देकर अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजार लूंगा। अब अदालत में लड़ाई नहीं लड़नी है बल्कि उससे छुटकारा पाना है। समाज में अपना मजाक नहीं बनाना है।

नौकरी लगने के बाद पत्नी ने पति और बच्चे को छोड़ा, युवक बोला- मैं बेवफा नहीं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: शादी के बाद बीएससी और नर्सिंग का कोर्स कराने के बाद पत्नी की बेवफाई से आहत फिजियोथेरेपिस्ट केसर प्रसाद पटेल ने कहा कि पत्नी ने ने मेरे साथ दगाबाजी की है तो मैं खुद उसके साथ नहीं रहना चाहूंगा। उसे तलाक देकर अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजार लूंगा। अब अदालत में लड़ाई नहीं लड़नी है बल्कि उससे छुटकारा पाना है। समाज में अपना मजाक नहीं बनाना है। सहसों बाजार में फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालक केसर प्रसाद पटेल का विवाह 2017 में उतरांव इलाके की प्रियंका पटेल से हुआ था। उनका एक बेटा है पांच वर्ष का हर्ष। केसर प्रसाद का दावा है कि शादी के बाद उन्होंने प्रियंका को बीएससी और नर्सिंग कोर्स कराया, लेकिन वह 21 जून को पैसे-गहने लेकर घर से चली गई। बेटा भी छोड़ गई। पति ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट सरायइनायत थाने में उसकी गुमशुदगी दर्जकर पुलिस खोज रही थी तभी प्रियंका शनिवार शाम थाने पहुंची। वहां उसने पति केसर से दो टूक कह दिया कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मुझे तलाक दे दो। इसके बाद वह थाने से अपने मायके चली गई। पत्नी के इस रवेयै से दुखी केसर प्रसाद ने जागरण से कहा कि उन्होंने अपना मना बना लिया है। पत्नी ने बेवफाई की है। धोखा दिया है। तलाक देने के लिए बोली है। ऐसे में ऐसी औरत के साथ मैं खुद नहीं रहना चाहता। मैं उसे तलाक देकर बेटे के साथ जीवनयापन करूंगा। उधर, प्रियंका ने जागरण से फोन पर कहा, उसने शादी के बाद लगातार प्रताड़ित किए जाने की वजह से रिश्ता खत्म करने का निर्णय लिया है। बेवफाई की बात गलत है।

Edited By: Abhishek Pandey