MBBS में दाखिले के नाम पर 30 लाख ठगे, पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने सुरेश बहादुर सिंह से 30 लाख रुपये ठग लिए। मेडिकल कालेज में दाखिला नहीं मिलने पर पैसे वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी भी दी गई। इससे परेशान भुक्तभोगी ने मलीहाबाद लखनऊ निवासी अंकित द्विवेदी, उसकी पत्नी, उसके साथी आबिद रशीद व संतोष कुमार द्विवेदी के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कटरा कर्नलगंज निवासी सुरेश बहादुर का कहना है कि एक साल पहले ठेकेदार राजेश सिंह के जरिए अंकित द्विवेदी से परिचय हुआ था। तब अंकित व आबिद ने बताया था कि वह ठेकेदारी के साथ-साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट कोटे के तहत दाखिला दिलाने का काम करते हैं। इसी बीच एक दिन अंकित अपने पिता संतोष, पत्नी व साथी के साथ मीरजापुर से लौटते हुए उनके घर आए। एमबीबीएस में दाखिले को लेकर दिया झांसा बताया कि उनके बेटे व भांजे का एमबीबीएस में दाखिले के लिए हिंद मेडिकल कालेज में बात हो गई है। तब उन्होंने आबिद के बैंक खाते में 10 लाख रुपये डाल दिए। कुछ दिनों बाद दोबारा पैसा मांगते हुए फर्जी रशीद दी और कहा कि 20 लाख न मिलने पर बाकी पैसा भी डूब जाएगा। सुरेश ने किसी तरह 20 लाख का इंतजाम करके दे दिया, लेकिन जब हिंद मेडिकल कालेज जानकारी ली तो धोखाधड़ी का पता चला। बच्चों का भविष्य खराब होने से वह परेशान हो गए और पैसे वापस मांगे तो धमकी दी गई। पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपितों का एक गिरोह है, जो तमाम लोगों के साथ ठगी कर चुका है। इंस्पेक्टर कर्नलगंज राममोहन राय का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर जांच की जा रही है।

Edited By: Abhishek Pandey