नमामि गंगे योजना के तहत गंगा में प्रयागराज भदोही व मीरजापुर की सीमा पर स्वीकृत कछुआ सेंच्युरी की बाधा दूर हो गई है। सेंच्युरी निर्माण को लेकर आपत्तियां नहीं आने से अब तीनों जिलों में गंगा का 30 किमी क्षेत्र कछुआ सेंच्युरी को लेकर ईको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में अब न मछली पकड़ी जा सकेगी और न ही बालू खनन का पट्टा हो सकेगा।

UP के इन तीन शहरों में कछुआ सेंच्युरी को गंगा का 30 किमी क्षेत्र आरक्षित, जानिए क्या होंगे इसके लाभ

ज्ञानेंद्र सिंह, प्रयागराज: नमामि गंगे योजना के तहत गंगा में प्रयागराज, भदोही व मीरजापुर की सीमा पर स्वीकृत कछुआ सेंच्युरी की बाधा दूर हो गई है। सेंच्युरी निर्माण को लेकर आपत्तियां नहीं आने से अब तीनों जिलों में गंगा का 30 किमी क्षेत्र कछुआ सेंच्युरी को लेकर ईको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में अब न मछली पकड़ी जा सकेगी और न ही बालू खनन का पट्टा हो सकेगा। प्रयागराज में सिरसा के कोठारी गांव से भदोही के बारीपुर उपरहार गांव तक कछुआ सेंच्युरी का क्षेत्रफल है। इस प्रोजेक्ट को पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी है। वर्ष 2020 में ही यह क्षेत्र सेंच्युरी के लिए नोटिफाई हुआ था मगर कोविड के चलते देरी हुई। पहले यह कछुआ सेंच्युरी वाराणसी में था, जो तीन वर्ष पर्व डिनोटिफाई हुआ था। अब तेजी से कार्य शुरू है। इसके लिए शासन ने प्रयागराज के डीएम को नोडल अधिकारी बनाया है। भदोही व मीरजापुर के डीएम सदस्य सचिव तथा डीएफओ सचिव हुए हैं। प्रयागराज में यह सेंच्युरी लगभग 18 किमी व मीरजापुर व भदोही में छह-छह किमी होगी। कछुआ सेंच्युरी के लाभ भारत में कछुओं की 29 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 14 सिर्फ गंगा में मिलती हैं। गंगा की सफाई में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कछुआ सेंच्युरी से जैव विविधता बढ़ेगी। गंगा का जल निर्मल होगा। गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए कछुओं की भूमिका अहम होती है। सेंच्युरी के लिए यह होंगे कार्य सरकार इस पर अभी लगभग एक करोड़ 20 लाख रुपये खर्च करेगी। दूसरे चरण में चार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट हैं। गंगा में 50-50 हेक्टेयर के पैच में ड्रेजिंग कराकर दो मीटर गहराई में मिट्टी निकालकर छोटे बंधे और माउंट बनाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, वाच टावर व इंटरपटेशन सेंटर बनेगा। सेंच्युरी में लखनऊ के कुकरैल से जियोस्लिम्स हैमिलटोनी व पंगशुरा टेंटोरिया प्रजाति के कछुए लाए जाएंगे। इंडियन साफ्टशेल टर्टल, नैरो हेडेड टर्टल भी छोड़े जाएंगे।

Edited By: Abhishek Pandey