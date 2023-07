युवक की असलहे वाली फोटो देख मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम और कमिश्नर ने पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जाए। वहीं हरकत में आई हंडिया पुलिस रविवार की शाम चार बजे आरोपी युवक को गांव की बाग से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पुल‍िस ने युवक को ह‍िरासत में लेक‍र की पूछताछ। - सांकेति‍क तस्‍वीर

