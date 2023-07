शुक्रवार को सांसदों और एनसीआर के महाप्रबंधक के साथ हुई बैठक में प्रयागराज से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। बैठक में सांसद केशरी देवी पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जीएम सतीश कुमार ने बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी। बैठक में सांसद केशरी देवी पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जीएम सतीश कुमार ने बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी।

Prayagraj: महाकुंभ से पहले प्रयागराज से कन्याकुमारी के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन, दिल्ली के लिए चलेगी एक्सप्रेस

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। संगम नगरी में लगने वाले महाकुंभ से पहले रेलवे यात्रियों को कई उपहार देगा। इसमें प्रयागराज से कन्याकुमारी-त्रिवेंद्रम के लिए एक सीधी ट्रेन, दिल्ली के लिए स्लीपर-जनरल कोच वाली डुप्लीकेट प्रयागराज एक्सप्रेस, लखनऊ वाया गोरखपुर वंदेभारत और लखनऊ वाया सहारनपुर वंदेभारत मिलने की उम्मीद बंध गई है। उत्तर मध्य रेलवे इसके लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजेगा। डुप्लीकेट प्रयागराज की मांग लंबे समय से की जा रही है। प्रयागराज एक्सप्रेस में अत्यधिक भीड़ देखते हुए इस पर सहमति बन गई है। शुरूआत में सप्ताह में इसे दो से तीन दिन चलाया जा सकता है। शुक्रवार को सांसदों और एनसीआर के महाप्रबंधक के साथ हुई बैठक में प्रयागराज से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। बैठक में सांसद केशरी देवी पटेल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जीएम सतीश कुमार ने बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी। हालांकि सांसद केशरी देवी समेत सांसद रीता बहुगुणा जोशी व सांसद विनोद सोनकर सीएम योगी के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण बैठक का मुख्य सत्र खत्म होने के बाद पहुंचे। बाद में दूसरा सत्र केवल केशरी देवी के लिए आयोजित हुआ। बैठक में फिल्म नगरी मुंबई की प्रयागराज से बढ़ती मांग के बीच मुंबई दूरंतो को नियमित तौर पर चलाने के लिए पहले सर्वे कराने पर सहमति बनी है। यात्रियों की डिमांड के अनुरूप से इसे प्रतिदिन चलाया जाएगा। वहीं, प्रयागराज-अहमदाबाद एक्सप्रेस भी सप्ताह में कम से कम तीन दिन चलेगी। सहारनपुर और गोरखपुर से प्रस्तावित वंदे भारत को सुबह प्रयागराज से चलाने का भी सांसद ने उठाया। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज कैंट रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजने पर सहमति बनी। इस दौरान डीआरएम हिमांशु बडौनी, उम महाप्रबंधक सामान्य अंकुर चंद्रा, सचिव महाप्रबंधक अजय सिंह, सीनियर डीसीएम शशि भूषण, हिमांशु शुक्ला आदि मौजूद रहे।

Edited By: Narender Sanwariya