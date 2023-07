Prayagraj Weather Update: प्रयागराज में झूम कर बरसे बदरा, आज भी होगी बारिश; गर्मी से मिलेगी राहत

शनिवार को भी बादल झूमकर बरसे। सुबह से शाम तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। राह चलते लोगों ने भीग कर मौसम का स्वागत किया। मानसून आने की आहट से लोगों ने रेनकोट छाता निकाल लिए हैं। बीते 24 घंटे में 23 मिलीमीटर बारिश हुई। तापमान भी लुढ़का। अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

प्रयागराज में झूम कर बरसे बदरा, आज भी होगी बारिश; गर्मी से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : शनिवार को भी बादल झूमकर बरसे। सुबह से शाम तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। राह चलते लोगों ने भीग कर मौसम का स्वागत किया। मानसून आने की आहट से लोगों ने रेनकोट, छाता निकाल लिए हैं। बीते 24 घंटे में 23 मिलीमीटर बारिश हुई। तापमान भी लुढ़का। अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। हालांकि आर्द्रता 74 प्रतिशत रहने से उमस कम नहीं हो रही है। रविवार को बादल छाए रहने और बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम बीते पूरे सप्ताह मानसूनी रहा। कभी हल्की तो कभी मूसलधार बारिश हुई। दो दिनों से बादल पूरे मूड में हैं और झूम कर धरती को पानी-पानी कर रहे हैं। उमस के साथ बारिश शनिवार सुबह से शाम तक ऐसा ही मौसम रहा। धूप कुछ ही देर के लिए ही निकल सकी, अधिकांश समय सूरज को काली घटाएं घेरे रहीं। जितनी देर बारिश होती तो हवा में ताजगी रहती फिर उमस बढ़ जाती। शहर की घनी आबादी में बरसात से मुसीबत भी लेकर आ रही है। कहीं नाली-नाले उफना रहे हैं तो कहीं नदी किनारे रहने वालों के घर की ओर बाढ़ की चिंता सताने लगी है। निचले इलाकों में बसे लोगों के घर कीड़े-मकोड़ों का डर सताने लगा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर एआर सिद्दीकी का कहना है कि रविवार को बारिश मामूली होने की संभावना है। इसके बाद घनघोर घटाएं छाएंगी और गर्मी से राहत देने वाली वर्षा होगी।

Edited By: Abhishek Pandey