Prayagraj News : गिरफ्तारी करने गए थानाध्यक्ष और सिपाहियों पर हमला; पुलिस ने पकड़ा था मोबाइल लुटेरे को

जासं, प्रयागराज : मोबाइल लूट के मामले में एक युवक को पकड़ने लालापुर पहुंचे शंकरगढ़ थानाध्यक्ष मनोज सिंह और सिपाहियों पर लोगों ने हमला कर दिया। युवक को उठाकर गाड़ी में ले जा रही पुलिस को घेरकर खींचतान और धक्का-मुक्की की गई। आरोप है कि संदिग्ध युवक को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया। खबर पाकर लालापुर थाने की पुलिस और एसीपी आ गए। पुलिस टीम के हमलावरों को चिन्हित किया जा रहा है। शंकरगढ़ इलाके में मोबाइल छिनैती की घटना में पुलिस अपराधियों की तलाश में लगी है। छीने गए मोबाइल को सर्विलांस पर लगाने पर उसकी लोकेशन लालापुर इलाके में मिली। लुटेरे को पकड़ने के लिए रविवार शाम शंकरगढ़ थानाध्यक्ष मनोज सिंह सिपाहियों के साथ सादे कपड़ों में स्कार्पियो गाड़ी में लालापुर पहुंच गए। देर शाम करीब साढ़े सात बजे लालापुर चौराहे के पास पुलिस टीम ने संदिग्ध शख्स को पकड़ लिया। पुलिस टीम उसे गाड़ी में खींचकर ले जाने लगी तभी कई लोगों ने घेर लिया। लोगों ने पुलिस से खींचतान शुरू कर दी। थानाध्यक्ष ने अपना परिचय भी दिया और कहा कि इस युवक को मोबाइल छिनैती के शक में पकड़ा गया है। पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। मगर भीड़ ने कुछ नहीं सुना और धक्का-मुक्की शुरू कर दी। वे युवक को पुलिस कस्टडी से छुड़ा ले गए। खबर पाकर लालापुर थाने की पुलिस भी पहुंची। मगर उस युवक को दोबारा नहीं पकड़ा जा सका। उल्टा लोग रात में कहने लगे कि पुलिस ने लड़के को गायब कर दिया है। इस बारे में धानाध्यक्ष मनोज सिंह ने जागरण को बताया कि लालापुर थाने में घटना की लिखित जानकारी दी है। पुलिस से भिडने वालों को चिन्हित कर पकड़ा जाएगा।

Edited By: Mohammed Ammar