Jyoti Maurya News Today Hindi पति से तलाक की अर्जी देने वाली एसडीएम ज्योति मौर्या मंगलवार को परिवार न्यायालय नहीं पहुंचीं। उनके अधिवक्ता की तरफ से हाजिरी माफी अर्जी दी गई। कहा गया कि सरकारी कार्य में व्यस्त होने से वह नहीं आ सकी। ज्योति के पति आलोक मौर्या ने वकील के साथ अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखा।

PCS Jyoti Maurya नहीं पहुंची कोर्ट, जानिए अदालत के बाहर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ क्या बोले आलोक

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : पति से तलाक की अर्जी देने वाली एसडीएम ज्योति मौर्या मंगलवार को परिवार न्यायालय नहीं पहुंचीं। उनके अधिवक्ता की तरफ से हाजिरी माफी अर्जी दी गई। कहा गया कि सरकारी कार्य में व्यस्त होने से वह नहीं आ सकी। ज्योति के पति आलोक मौर्या ने वकील के साथ अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखा। ज्योति ने पिछले महीने प्रयागराज परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी थी, जिसमें आज उन्हें पेश होना था। अब इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त नियत की गई है। आलोक बोले- मनीष के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई वहीं कोर्ट के बाहर आकर एसडीएम के पति आलोक मौर्या ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। वह चाहते है कि दोनों बेटियां उनके पास रहें। साथ ही यह भी कहा कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर भी खुद शादीशुदा होते हुए गैर महिला से रिश्ता रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और किसी का परिवार तोड़ने से पहले सोचे। शासन स्तर से जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। आलोक ने मीडिया से कहा कि ज्योति जो भी आरोप लगा रही है वो गलत है। वह परिवार बचाने और अपनी बेटियों के लिए पत्नी ज्योति मौर्य से समझौता करने के लिए तैयार है मगर यह जरूरी है कि जो दोषी है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। 2010 में हुआ था दोनों का विवाह मूल रूप से वाराणसी के चिरईगांव की ज्योति मौर्या का आजमगढ़ के आलोक से 2010 में विवाह हुआ था। आलोक पंजायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी है जबकि ज्योति का 2015 में एसडीएम पद पर चयन हो गया। उनकी दो बेटियां भी हैं। प्रयागराज के देवघाट झलवा में मकान बनाकर ज्योति परिवार सहित रहने लगी थीं। अभी उनकी तैनाती बरेली में है। करीब तीन साल से ज्योति और आलोक के बीच अनबन है। दो माह पहले ज्योति ने धूमनगंज थाने में पति और ससुरालियों के खिलाफ उत्पीड़न समेत कई आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है, जिसकी जांच हो रही है। ज्योति ने आलोक पर नौकरी के बारे में झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है, जबकि आलोक ने ज्योति की वाट्सएप चैट सार्वजनिक कर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर करीब एक माह से ज्योति-आलोक का मामला इंटरनेट मीडिया पर सुर्खियों में छाया है।

Edited By: Abhishek Pandey