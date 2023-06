Train Cancelled in Prayagraj: यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें, दादर-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन हुई रद्द; 15 घंटे है लेट

Train Cancelled in Prajagraj प्रयागराज से मुंबई जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। गुरुवार को रेलवे ने दादर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेन 15 घंटा देरी से इस वक्त चल रही है। बुधवार की शाम 630 बजे इस ट्रेन को प्रयागराज पहुंचना था लेकिन अभी तक ट्रेन प्रयागराज नहीं पहुंच सकी है।

यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें, दादर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन हुई रद्द; 15 घंटे है लेट

Your browser does not support the audio element.

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों को झटका दिया है। ट्रेन लेट होना तो आम बात सी हो गई है, लेकिन अब रेलवे ने ट्रेन ही कैंसिल कर दी है। भयंकर गर्मी के बीच रेलवे ने एक और झटका रेल यात्रियों को दिया है। मुंबई रूट पर ट्रेनों की मारामारी के बीच दादर-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। गुरुवार को रेलवे ने दादर- गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के रद्द होने का ऐलान किया है। ऐसे में मुंबई की ओर से आज ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। या ट्रेन प्रयागराज के रास्ते चलाई जा रही है। 15 घंटा देरी से चल रही दादर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन गौर करने वाली बात ये ही दादर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन अपने तय समय से काफी देरी से चल रही है। जानकारी के मुताबिक 15 घंटा देरी से इस वक्त चल रही है दादर-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन। बुधवार की शाम 6:30 बजे इस ट्रेन को प्रयागराज पहुंचना था, लेकिन अभी तक ट्रेन प्रयागराज नहीं पहुंच सकी है। सुबह 10:30 बजे के आसपास इस ट्रेन के पहुंचने की संभावना है। एक दिन के लिए रद्द हुई ट्रेन परिचालन की समस्या को देखते हुए अब इस ट्रेन को एक दिन के लिए रद्द किया जा रहा है। ट्रेन के विलंबित होने का कारण का अभी नहीं पता चल सका है। ट्रेन पूरी तरह से फुल थी ऐसे में बड़ी संख्या में यात्रियों के टिकट कैंसिल होंगे और उनका यात्रा शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। यात्रियों को पहले से ही ट्रेन के देरी से चलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Edited By: Swati Singh