Kanwar Yatra Route: प्रयागराज-वाराणसी हाईवे की एक लेन रहेगी कांवड़ियों के लिए रिजर्व, मिलेंगी सारी सुविधाएं

Kanwar Yatra भगवान शिव की उपासना का पावन महीना यानी की सावन चार जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सावन में शिवालयों पर शिव भक्तों का तांता लगता है। महादेव को जल चढ़ाने के लिए दूर-दूर से लाखों श्रद्धालु वाराणसी और प्रयागराज आते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए हर साल बंदोबस्त किए जाते है। इस साल भी प्रयागराज-वाराणसी हाईवे पर एक विशेष लेन कांवड़ियों के लिए बनाई गई है।

प्रयागराज-वाराणसी हाईवे की एक लेन रहेगी कांवड़ियों के लिए रिजर्व

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। चार जुलाई को श्रावण मास लगने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। शिव भक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए कांवड़ मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। प्रयागराज-वाराणसी रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जा रहा है जबकि बाकी रूट पर भी यातायात व्यवस्था को इस तरह से नियंत्रित किया जाएगा कि शिव भक्तों को कोई समस्या नहीं हो। पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर राह में अवरोधक और प्रकाश व्यवस्था जैसी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा का मुख्य मार्ग प्रयागराज-वाराणसी रूट है। बड़ी संख्या में भगवान शिव के भक्त दारागंज के दशाश्वमेध घाट से जल भरकर काशी विश्वनाथ के लिए पैदल रवाना होते हैं। ये झूंसी, सरायइनायत, हंडिया से होकर भदोही के रास्ते वाराणसी जाते हैं। कांवड़ियों के लिए आरक्षित हुआ रास्ता प्रयागराज से वाराणसी रूट की लेन को आम यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस लेन पर कोई वाहन नहीं चलेगा। डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारतीय ने बताया कि यह मार्ग केवल कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा, फाफामऊ से सहसों होते जौनपुर मार्ग, फाफामऊ से मऊआइमा होते हुए प्रतापगढ़, श्रृंग्वेरपुर घाट से जाने वाले मार्ग, थरवई में पांडेश्वर नाथ पड़िला महादेव धाम मार्ग को भी कांवड़ यात्रा के लिहाज से सुरक्षित किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के लिए स्पेशल मार्ग तैयार डीसीपी गंगानगर ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। खासतौर पर प्रयागराज-वाराणसी की बायीं लेने को कांवड़ यात्रियों के लिए सुगम बनाने पर जोर दिया गया। इस लेन पर कहीं गड्ढे हैं तो उसे भी ठीक किया जा रहा है। कांवड़ मार्ग की मरम्मत की जा रही है। प्रयागराज-वाराणसी रूट की एक लेन पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहने से वाहनों को जौनपुर के रास्ते भेजा जाएगा।

