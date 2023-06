एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1193 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का ऑफलाइन ट्रांसफर, इस वजह से लिया गया फैसला

UP Teachers Transfers पूर्व में आनलाइन आए आवेदनों का सत्यापन किया गया तो 688 पात्र पाए गए। फिर उन आवेदनों की गुणांक के आधार जांच होने के बाद 356 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसके अलावा वर्तमान सत्र में स्थानांतरण के लिए 951 आवेदन आए थे। उनकी जांच के बाद 837 का स्थानांतरण कर दिया गया है।

Teachers Transfer : एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 1193 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण

प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के 1193 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का आफलाइन स्थानांतरण कर दिया गया है। शुक्रवार को देर शाम अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए कई दिन से प्रक्रिया चल रही थी। इसमें दो वर्ष पहले लिए गए आनलाइन आवेदन भी शामिल हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण आनलाइन होना था। 2021 में आनलाइन स्थानांतरण के लिए 1056 आवेदन आए थे। लेकिन मामला कोर्ट लंबित होने के कारण स्थानांतरण नहीं हो सका था। 19 जून को शासन ने आफलाइन स्थानांतरण का आदेश दिया तो प्रक्रिया शुरू हुई। पूर्व में आनलाइन आए आवेदनों का सत्यापन किया गया तो 688 पात्र पाए गए। फिर उन आवेदनों की गुणांक के आधार जांच होने के बाद 356 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इसके अलावा वर्तमान सत्र में स्थानांतरण के लिए 951 आवेदन आए थे। उनकी जांच के बाद 837 का स्थानांतरण कर दिया गया है। इन सभी को तत्काल कार्यमुक्त होकर स्थानांतरित कालेज में ज्वाइन करना है।

Edited By: Mohammed Ammar