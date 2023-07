निठारी कांड में CBI का दावा: अभियुक्तों ने बिना दबाव कबूला है अपराध, HC में फांसी की सजा के खिलाफ सुनवाई जारी

Nithari Case उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित निठारी कांड की जांच करने वाली सीबीआइ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभियुक्तों पर किसी भी तरह का दबाव डाले जाने की बात से इनकार किया है। सीबीआइ के अधिवक्ता संजय यादव व जितेंद्र प्रसाद मिश्र का कहना है कि अभियुक्तों ने स्वेच्छा से अपराध कबूल किया है। उन्हें सोचने का पूरा समय दिया गया। बयान सच पर आधारित है।

निठारी कांड में CBI का दावा: अभियुक्तों ने बिना दबाव कबूला है अपराध

Your browser does not support the audio element.

विधि संवाददाता, प्रयागराज : नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड की जांच करने वाली सीबीआइ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभियुक्तों पर किसी भी तरह का दबाव डाले जाने की बात से इनकार किया है। एजेंसी का दावा है कि अभियुक्तों को प्रताड़ित नहीं किया गया। बयान के लिए दबाव नहीं डाला गया। फांसी की सजा के खिलाफ दायर सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई के दौरान बुधवार को यह बात कही गई। सुनवाई गुरुवार को भी होगी। अपीलों की सुनवाई न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ कर रही है। सीबीआइ का दावा अभियुक्तों ने स्वेच्छा से कबूला था अपराध सीबीआइ के अधिवक्ता संजय यादव व जितेंद्र प्रसाद मिश्र का कहना है कि अभियुक्तों ने स्वेच्छा से अपराध कबूल किया है। उन्हें सोचने का पूरा समय दिया गया। बयान सच पर आधारित है। सीबीआइ कोर्ट की तरफ से विधिक सहायता भी मुहैया कराई गई थी। सीबीआइ ने अभियुक्तों को प्रताड़ित नहीं किया, पुलिस ने फोटो पहचान कराने के समय उत्पीड़न किया था। कोर्ट ने पूछा कि पड़ोसी डॉक्टर जिस पर गुर्दा कांड में लिप्त होने का आरोप है, उसका बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया? इसके जवाब में कहा गया कि बयान सबूतों से आच्छादित है। बयान व बरामद साक्ष्यों की कड़ियां पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती हैं। अभियुक्त लड़कियों को गुमराह कर कोठी में लाता था और अमानवीय अपराध करता था। इसे उसने स्वयं ही स्वीकार किया है। कोठी के पास नाले से नरकंकाल अवशेष का मिलना और लापता लड़कियों के परिवार का डीएनए मैच करना भले ही कोई चश्मदीद नहीं है, फिर भी अपराध का पर्याप्त सबूत है।

Edited By: Abhishek Pandey