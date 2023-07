इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के गजल होटल मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अब्बास व उमर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर भी रोक लगाई है। आरोप है कि मुख्तार ने जमीन पर कब्जा कर होटल का निर्माण कराया था।

विधायक अब्बास और उमर अंसारी को होटल मामले में राहत, हाई कोर्ट की गाजीपुर के मुकदमे की कार्यवाही पर रोक

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के गजल होटल मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अब्बास व उमर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर भी रोक लगाई है। प्रकरण में आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गजल होटल का निर्माण कराया था। हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास और उमर अंसारी की याचिका पर यह आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपने तर्क में कहा कि वर्ष 2005 में जब उनके नाम से विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तब दोनों नाबालिग थे। उनकी तरफ से उनकी मां अफ्शां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी। कोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।

