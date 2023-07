प्रदीप सिन्हा का मुट्ठीगंज में सत्ती चौरा पर मेडिकल स्टोर है। दो बेटों और एक बेटी में छोटा 30 वर्षीय सत्यम एक फार्मा कंपनी में एमआर का काम कर रहा था। उसकी एरिया सेल्स मैनेजर पद पर प्रोन्नति होने वाली थी। परिवार के लोगों ने बताया कि सत्यम का मोहल्ले की एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध था। उन दोनों की शादी तय कर दी गई थी।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। मुट्ठीगंज इलाके की महावीरन गली में रहने वाले फार्मा कंपनी के एमआर सत्यम सिन्हा ने घर में फंदे से लटककर जान दे दी। मंगलवार सुबह घरवालों ने उसे लटका देखा तो कोहराम मच गया। पुलिस ने घर में बात की तो पता चला कि उसका मोहल्ले की युवती से प्रेम संबंध था और शादी तय हो गई थी। फिर अचानक जाने क्या हुआ कि फोन पर बात करने के बाद उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। मोहल्‍ले की युवती से था प्रेम संबंध, तय हो गई थी शादी महावीरन गली में रहने वाले प्रदीप सिन्हा का मुट्ठीगंज में सत्ती चौरा पर मेडिकल स्टोर है। दो बेटों और एक बेटी में छोटा 30 वर्षीय सत्यम एक फार्मा कंपनी में एमआर (मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) का काम कर रहा था। उसकी एरिया सेल्स मैनेजर पद पर प्रोन्नति होने वाली थी। परिवार के लोगों ने बताया कि सत्यम का मोहल्ले की एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध था। उन दोनों की शादी तय कर दी गई थी। 24 नवंबर को होनी थी शादी 24 नवंबर को विवाह होना था। शादी की तैयारी भी होने लगी थी। सोमवार रात सत्यम ने सबके साथ भोजन किया। फिर वह होने वाली पत्नी से फोन पर बात करते हुए अपने कमरे में चला गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्‍पणी; हम अवैध रिलेशनशिप के खिलाफ- लिव-इन में रह रही महिला को सुरक्षा देने से इन्कार कमरे में फंदे से लटका म‍िला सत्‍यम का शव मंगलवार सुबह वह देर तक कमरे से नहीं निकला तो दरवाजा खटखटाया गया। तब भी कोई जवाब नहीं मिला तो बड़े भाई ने खिड़की से झांका। अंदर सत्यम पंखे में बंधी रस्सी के फंदे से लटका था। भाई ने शोर मचाया तो परिवारीजन आ गए। सब सत्यम को फंदे से लटका देख बदहवास हो गए। मुट्ठीगंज थाने की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सत्यम की प्रेमिका से क्या बात हुई थी, जिसके बाद उसने जान दे दी, यह फिलहाल नहीं पता चल सका है।

