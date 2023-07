Prayagraj: माफिया दिलीप मिश्रा का समधी निकला बिजली चोर; ऑनलाइन शिकायत के बाद हुई थी छापेमारी

Prayagraj जिले के थरवई के बेरुई गांव स्थित एक घर में मंगलवार को दिन में बिजली विभाग की प्रवर्तन दल की टीम ने छापेमारी की। वहां कटिया मारकर नौ एसी चलाई जा रही थीं। इसकी वीडियोग्राफी करते हुए लिखापढ़ी की गई। बाद में भवन स्वामी देवेंद्र पांडेय के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। देवेंद्र पांडेय माफिया दिलीप मिश्रा के समधी हैं।

Prayagraj: माफिया दिलीप मिश्रा का समधी निकला बिजली चोर, थरवई के बेरुई गांव का मामला

