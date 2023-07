हत्या के प्रयास में वांछित राहुल पांडेय को सोमवार शाम पुलिस की एसओजी टीम ने म्योहाल चौराहे पर पकड़ा लिया। इससे नाराज तमाम अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और हंगामा करते हुए रास्ता जाम कर दिया। यातायात अवरुद्ध होने पर एसीपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वकीलों ने पुलिस पर दबाव बनाया लेकिन पुलिस ने छोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद वकील आक्रोशित हो गए।

हत्या के प्रयास के आरोपित को छुड़ाने के लिए वकीलों ने किया हंगामा, प्रयागराज-लखनऊ राजमार्ग जाम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : हत्या के प्रयास में वांछित राहुल पांडेय को सोमवार शाम पुलिस की एसओजी टीम ने म्योहाल चौराहे पर पकड़ा लिया। इससे नाराज तमाम अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और हंगामा करते हुए रास्ता जाम कर दिया। यातायात अवरुद्ध होने पर एसीपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। गुस्साए वकीलों ने आरोपित को छोड़ने के लिए दबाव बनाया तो पुलिस ने मना करते हुए कोर्ट में पेश करने की बात कही। इसे लेकर पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। पुलिस पर अभद्रता का आरोप यह भी आरोप है कि अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला आरोपित को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनसे अभद्रता करते हुए राहुल को पकड़ लिया और बिना नंबर की गाड़ी पर बैठाकर भाग गए। आरोपित को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सोमवार शाम एसओजी ने आरोपित राहुल पांडेय की लोकेशन ट्रेस करने के बाद म्योहाल चौराहे के पास घेरकर पकड़ लिया। तमाम वकील चौराहे पर पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर में कई और अधिवक्ता पहुंच गए तो प्रयागराज-लखनऊ राजमार्ग को जाम कर दिया। साढ़े तीन घंटे बाद पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समझाकर शांत कराया।

