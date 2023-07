अटसराय गांव के इंद्रपाल सिंह शुक्रवार को अपने खेत की समतलीकरण कराने के लिए मिट्टी की खोदाई करा रहे थे। इस दौरान एक स्थान पर मिट्टी के साथ चांदी के सिक्के निकलने लगे। यह बात फैली तो देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। कुछ ग्रामीण खोदाई करके सिक्के लेकर भाग भी निकले। यह देख खेत मालिक ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी।

Kaushambi: मिट्टी की खोदाई करते समय खेत में मिले मुगलकालीन चांदी के सिक्के! मच गई लूट और फिर...

Your browser does not support the audio element.

सिराथू, संवाद सूत्र। दो दिन पहले कौशांबी ब्लाक अंतर्गत बक्शी तारा गांव में खेत में मिट्टी की खोदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति मिली थी। वहीं शुक्रवार को सिराथू तहसील अंतर्गत अटसराय गांव में खेत में मिट्टी खोदाई के दौरान मुगलकालीन चांदी के सिक्के मिले। इसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वह खोदाई करके सिक्के निकालने लगे। इस बीच सूचना पाकर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। मौके पर घेराबंदी कराते हुए खोदाई बंद करा दी गई। बहरहाल सिक्के की प्राचीनता की वास्तविक जानकारी के लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है। अटसराय गांव के इंद्रपाल सिंह शुक्रवार को अपने खेत की समतलीकरण कराने के लिए मिट्टी की खोदाई करा रहे थे। इस दौरान एक स्थान पर मिट्टी के साथ चांदी के सिक्के निकलने लगे। यह बात फैली तो देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। कुछ ग्रामीण खोदाई करके सिक्के लेकर भाग भी निकले। यह देख खेत मालिक ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। पहुंची पुलिस ने खोदाई बंद कराते हुए जानकारी उप जिलाधिकारी मनीष कुमार व क्षेत्राधिकारी अवधेश विश्वकर्मा को दी। एसडीएम ने नायब तहसीलदार अंकिता पाठक को मौके पर भेजा। वह क्षेत्राधिकारी के साथ पहुंचीं और ग्रामीणों से जानकारी लीं। नायब तहसीलदार ने बताया कि मिले सिक्कों पर फारसी में लिखा हुआ है, जो मुगलकालीन प्रतीत होता है। मौके पर पुलिस को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों को भी वहां न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। कुछ ग्रामीणों द्वारा सिक्के ले जाने की जानकारी हुई है, उसे बरामद कर लिया जाएगा। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में है। हालांकि, संपर्क नहीं हो सका है। मैसेज कर दिया गया है। शनिवार को पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे। (मनीष कुमार, एसडीएम चायल)।

Edited By: Narender Sanwariya