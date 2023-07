22 साल पहले लापता हुए पति की खोज के लिए तांत्रिकों का लिया सहारा, घर में शैतान की बात कह वसूले 10 लाख

सैनी के रूपनारायणपुर गोरियो से 22 साल पहले लापता हुए पति की तलाश में पत्नी ने तांत्रिकों का सहारा लिया और 9.77 लाख रुपये गंवा दिए। उच्चाधिकारियों की चौखट पर गुहार अनसुनी हुई तो पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ सैनी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

22 साल पहले लापता हुए पति की खोज के लिए तांत्रिकों का लिया सहारा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, कौशांबी : सैनी के रूपनारायणपुर गोरियो से 22 साल पहले लापता हुए पति की तलाश में पत्नी ने तांत्रिकों का सहारा लिया और 9.77 लाख रुपये गंवा दिए। उच्चाधिकारियों की चौखट पर गुहार अनसुनी हुई तो पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ सैनी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। भुक्तभोगी सुंदरकली का कहना है कि काफी खोजबीन के बाद भी उसके लापता पति का अब तक कोई पता नहीं चला है। जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात उसके ननिहाल पश्चिमशरीरा के परई निवासी इशाक से हुई। उसने (इशाक ने) तांत्रिकों की मदद से पति का पता लगाने का भरोसा दिलाया। वह उसके झांसे में आई। सुंदरकली के अनुसार इशाक ने करारी के जमदुआ निवासी रईस, फतेहपुर जनपद के सुल्तानपुर घोस अंतर्गत सोहत मवई निवासी सरताज तथा अंसार से 28 जनवरी 2022 को उसकी मुलाकात कराई। जालसाजों ने की 10 लाख की मांग तीनों ने उसके घर में झाड़फूंक की और बताया कि शैतान मौजूद है। वही सब करा रहा है। उसके हटते ही पति वापस आ जाएगा। जालसाजों ने तंत्र क्रिया के लिए 10 लाख रुपये मांगे और पांच दिन का समय दिया। पति के वापस मिलने की लालसा में उसने रिश्तेदारों की मदद और गहने बेचकर किसी तरह नौ लाख 77 हजार रुपये जुटाए। पांच दिन बाद तांत्रिक मिले। सुरक्षित स्थान पर पूजा-पाठ करने की बात कहते हुए रुपये ले लिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। कई दिन बीतने पर जब पति के लौटने का कोई आसार नजर दिखा तो सुंदरकली को ठगे जाने का एहसास हुआ। पीड़िता के अनुसार, उसके द्वारा दवाब बनाए जाने पर सरताज ने 1.65 लाख लौटा दिए हैं। शेष रकम अब तक नहीं मिली है।

Edited By: Abhishek Pandey