पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की मुठभेड़ में ढेर हुए शूटरों की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक आयोग जल्द ही यहां आएगा। यह आयोग भी सर्किट हाउस में कैंप कर सकता है। इसके बाद एनकाउंटर में शामिल पुलिस एसटीएफ के जवानों समेत अन्य से पूछताछ करते हुए बयान अंकित किया जाएगा। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कई शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया था।

शूटर गुलाम और असद के एनकाउंटर की जांच के लिए प्रयागराज आएगा न्यायिक आयोग, पुलिसकर्मियों से हो सकती है पूछताछ

