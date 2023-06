किचन, बाथरुम और हवादार कमरे... अतीक के कब्जे वाली जमीन पर बने PM आवास योजना के घरों में सुविधाएं; VIDEO

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को बसाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। एक तो वह माफियाराज के खात्मे का तो दूसरे भयमुक्त प्रदेश का संदेश देंगे।

यही नहीं गरीबों को उनके घर का सपना पूरा कर सबका साथ-सबका विकास को भी मूर्त रूप देने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत विकास और सुशासन का एजेंडे पर कदम बढ़ाने का संकल्प भी दोहराएंगे।

समाचार एजेंसी द्वारा जो वीडियो सामने आया है, उसमें दो कमरों के अलावा चमचमाता हुआ एक किचन स्लैब और बाथरुम भी नजर आ रहा है। प्रत्येक फ्लैट बिजली-पानी के कनेक्शन के साथ दो पंखे, पांच एलईडी भी लगा दिए गए हैं। यही नहीं मुख्य दरवाजे पर लाभार्थियों के नाम व फ्लैट नंबर भी लिखवाए गए है।

#WATCH | Prayagraj | Visuals inside the apartment - the flats of which will be handed over to the poor, by Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath shortly.

These have been built on land confiscated from slain gangster-turned-politician Atiq Ahmed. pic.twitter.com/jYKcHsaYMg— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 30, 2023