प्रयागराज रेलवे स्‍टेशन के पास बने एक रेस्‍टोरेंट में गुरुवार देर रात मटन खाने पहुंचे दंबग इनकार पर भड़क गए। उन्‍होंने कर्मचार‍ियों को पीटना शुरु कर द‍िया। इस दौरान रेस्‍टोरेंट में हमौजूद अन्‍य कर्मचारी भी एकत्र हो गए और दबंगों को पकड़ ल‍िया। इस दौरान दो लोग भाग न‍िकले। कर्मचार‍ियों ने तीन लोगों को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने पांच लोगों को ह‍िरासत में ल‍िया है।

Prayagraj News: मटन खाने को लेकर प्रयागराज के रेस्‍टोरेंट में बवाल

प्रयागराज, जेएनएन। रेलवे जंक्शन स्टेशन के निकट स्थित रेस्टोरेंट में गुरुवार आधी रात मटन खाने पहुंचे युवकों की रेस्टोरेंट् स्टाफ के साथ झड़प के बाद जमकर मारपीट हो गई। पहले युवकों ने कर्मचारियों को पीटा और फिर कर्मचारियों ने एकत्र होकर लोगों पर हमला बोल दिया। तीन युवकों को पकड़कर पीटा गया जबकि उनके दो साथी भाग गए। मारपीट कर रहे पांच लोगों को शाहगंज थाने की पुलिस अपने साथ ले गई। गुरुवार रात करीब बजे 12 बजे का वाकया है। शेरे-पंजाब रेस्टोरेंट में पांच युवक पहुंचे और खाने में मटन-रोटी का ऑर्डर दिया। वेटर ने लाकर खाना रखा तो मटन के पीस कम होने की बात पर ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच कहासुनी होने लगी। युवकों का कहना था कि मटन के पीस कम दिए गए हैं जबकि वेटर ने कहा कि हाफ प्लेट में इतने ही पीस मिलते हैं। बात बढ़ती गई और फिर रेस्टोरेंट ही कर्मचारियों और खाना खाने आए ग्राहकों के बीच मारपीट होने लगी। कर्मचारी भारी पड़ने लगे तो खाना खाने आए दो युवक भाग गए जबकि 3 लोगों को कर्मचारियों ने जमकर पीट दिया। बवाल ज्यादा होने पर पहुंची शाहगंज थाने की पुलिस ने मारपीट कर रहे 5 लोगों को पकड़ लिया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में भी मारपीट का घटनाक्रम दिखा है। पुलिस फुटेज से जांच कर रही है कि इस मारपीट के लिए जिम्मेदार कौन है।

Edited By: Prabhapunj Mishra